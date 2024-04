Scacchi, l’Accademia Scacchistica Monrealese vince il campionato e sale in Serie A2

La squadra è stata l’unica imbattuta con 10 vittorie su 10

MONREALE, 7 aprile – Grande soddisfazione per l'Accademia Scacchistica Monrealese, che vince il campionato di serie B e viene promossa in serie A2.

L’Accademia monrealese è stata l’unico team a punteggio pieno, totalizzando dieci vittorie su dieci e rimanendo imbattuta non solo complessivamente come squadra, ma anche individualmente: in 5 turni, nessuno dei 4 componenti ha mai perso alcuna partita.

Soddisfazione esprime il presidente Antonio Maestri, che annuncia nuove iniziative per condurre il sodalizio monrealese verso nuovi traguardi, tanto a livello di campionati, quanto di partecipazione alle numerose manifestazioni organizzate.