Kart, prende il via oggi la stagione: il team monrealese impegnato a Montevago

Nutrita la rappresentanza di casa nostra: obiettivo raccogliere ancora buoni risultati

MONTEVAGO, 27 aprile – Prende il via oggi con il Gran Premio Città di Montevago (AG) la stagione del kart siciliano, alla quale prende parte, come ogni anno, la squadra monrealese, che tante soddisfazioni ha raccolto nel corso degli ultimi anni, a cominciare dal titolo regionale vinto da Pier Giaccone nel 2023.

Nel team c’è entusiasmo e voglia di fare bene in questa nuova stagione. La squadra monrealese sarà composta da Stefano Malizia, Enzo Caravà, Giuseppe Termini, Salvatore Giaccone, Mimmo Polizzi e Marcello Madonia.

Il presidente del team Rosario Ferreri non disputerà quest' anno il campionato, impegnato in altri progetti sempre nel campo Motorsport, ma farà cm assistenza ai suoi piloti. Oggi prove libere, domani prove cronometrate, quindi la gara vera e propria.