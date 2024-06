Kart, domani i piloti monrealesi scendono in pista a Custonaci

Si disputa la quarta prova del trofeo nazionale “Circuiti cittadini”

CUSTONACI (TP), 29 giugno – Si disputa domani il trofeo “Comune di Custonaci”, 2° Memorial “Mario Pellegrino, quarta prova del trofeo nazionale “Circuiti cittadini” di Kart.

Alla manifestazione, che prende il via oggi con le prove libere, partecipano pure diversi piloti del team Monreale Karting, che affilano le armi per disputare una grande gara e tornare a casa con qualche risultato importante in saccoccia. Il programma prevede oggi la sessione di prove libere, domani, prima le prove ufficiali cronometrate, poi la gara.

Il presidente del team Monreale Karting, Rosario Ferreri, si dichiara ottimista, consapevole del’ottimo lavoro svolto da tutto il team.

In pista scenderanno Piero Giaccone, Stefano Malizia, Salvatore Giaccone, Marcello Madonia e Giuseppe Termini.