Kart, a Montevago brilla la stella di Giaccone e Malizia

Ottima la loro prestazione nella prima prova del trofeo Circuiti Cittadini

MONTEVAGO, 30 aprile – Comincia sotto i migliori auspici la stagione agonistica del team Monreale Karting, che è stato impegnato nello scorso weekend nel trofeo “Città di Montevago”, prima prova stagionale del campionato “Circuiti cittadini”.

Nella cittadina agrigentina c’è gloria per Piero Giaccone e Stefano Malizia, rispettivamente primo e secondo classificato nella categoria 125 KZN Over 50. Per loro, quindi, esordio col botto nel campionato, in vista delle prove future, in programma nelle prossime settimane.

Per gli altri componenti del team, conclude al 7° posto Girolamo Polizzi (125 KZN Under), dopo che in qualifica si era classificato in 10^ posizione.

Sfortuna, invece per Marcello Madonia (125 KZN Under) e Giuseppe Termini (125 KZN Rookie), entrambi ritiratisi per problemi meccanici

Sfortuna che ha accompagnato pure la prova di Salvatore Giaccone (125 KZN Rookie) e di Enzo Caravà (125 KZN Over). Il primo in qualifica aveva concluso al 10 posto, il secondo in 5^. Entrambi, però, sono stati costretti al ritiro per contatto con altri piloti.

Al termine di questa prima prova il Team Monreale Karting occupa la seconda posizione della classifica a squadre con 257 punti alle spalle del Mistretta Racing che ne ha accumulati 350.