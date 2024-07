Karate, si conclude la stagione alla Real Società Monreale

Si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio di cintura. LE FOTO

MONREALE, 2 luglio – Si conclude con la consueta cerimonia del passaggio di cintura per i più giovani la stagione agonistica del Real Società, il sodalizio che da anni, ormai, a Monreale forma tanti giovani alla disciplina del karate.

L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi nella palestra della scuola Morvillo, alla presenza del maestro Mauro La Grassa, del neo assessore allo Sport, Salvo Giangreco, sotto la supervisione dei maestri Giuseppe Carcia (6° Dan) Alessio La Grassa (5° Dan), Marco La Grassa (5° Dan). Antonio Piombo (5° Dan) e Pierluigi Costa (2° Dan).

La Real Società Monreale – afferma una nota – si dedica allo sviluppo e diffusione del karate agonistico, sia per i bambini, che per gli adulti, proponendo la pratica di questa disciplina nella sua totalità, come mezzo per imparare l’autodifesa e per ottenere il benessere psicofisico e approfondendo ulteriormente anche la sua parte agonistica, soprattutto per i più giovani. La Real Società Monreale è tesserata alla Fijlkam (Federazione italiana Judo Karate Arti Marziali ) unica federazione riconosciuta dal Coni e unica federazione che controlla tutti gli sport da combattimento.