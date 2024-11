Calcio a 5: Serie B. Domani l’atteso derby tra Mistral Palermo e Villaurea Monreale

È il big match della 5ª giornata. Si gioca alle 16 al PalaOreto

MONREALE, 8 novembre – In palio ci sono i soliti tre punti, come sempre. Un derby, però, inutile negarlo, è sempre una partita dal sapore particolare. Specie quando di fronte ci sono due tra le compagini di maggiore prestigio del panorama del futsal palermitano.

Andrà in scena domani pomeriggio, alle ore 16 al PalaOreto, l’atteso confronto tra il Mistral Palermo e il Villaurea Monreale, valevole per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H). Un match che mette l’una davanti all’altra due squadre, partite con propositi differenti, ma che, almeno fino ad ora, viaggiano appaiate in classifica a quota 6. Frutto di due vittorie ciascuna ed altrettante sconfitte.

Il Mistral, allenato da mister Marco Cappello, ha avuto la meglio su Sporting Alcamo e Polistena, rimediando invece due battute d’arresto contro Adrano e Regalbuto. I salesiani di Gallo e Speciale, dal canto loro, dopo le due batoste iniziali maturate contro Marsala ed Acireale, hanno raddrizzato la loro classifica, vincendo contro Cus Palermo e Arcobaleno Ispica. Logico quindi, che domani, al termine dello scontro diretto, questo equilibrio potrà essere spezzato, a meno di un risultato di parità al suono della sirena.

Quale e quanto grande sia il valore dell’avversaria, il Villaurea Monreale lo sa benissimo. Basta dare una rapida scorsa al suo roster per capire quanta qualità ci sia domani in distinta dalla parte del Mistral. E proprio consapevoli della forza degli uomini di Cappello, i verdeazzurri si sono allenati in settimana con la consueta intensità, sapendo che se si vorranno portare a casa punti dal PalaOreto, sarà necessario giocare la partita perfetta e non trascurare alcun particolare.

Gallo e Speciale dovranno fare ancora a meno di Nico Giannola, che non ha smaltito ancora le conseguenze del problema muscolare che lo ha infastidito nei giorni scorsi, ma recuperano Cristian Badalamenti, uno degli ex di turno, che ha smaltito la giornata di squalifica, inflittagli dal giudice sportivo De Renzis, a causa dell’espulsione rimediata contro il Cus Palermo.

Palla al centro alle ore 16. Fischierà una coppia piemontese formata da Andrea Cultrera e Francesco Di Girolamo, entrambi della sezione di Collegno. Al crono Francesco Santangelo della sezione di Trapani.