Calcio a 5: Serie B. Domani difficile impegno a Polistena per il Villaurea Monreale

È la più lunga trasferta del campionato, in provincia di Reggio Calabria. Calcio d’inizio alle 16

MONREALE, 6 dicembre – L’euforia per la bellissima vittoria ottenuta contro sabato scorso l’Adrano fortunatamente è stata smaltita. Giusto il tempo di gioire e di festeggiare un attimo, poi la testa è andata immediatamente all’impegno successivo.

Meglio così, perché il calendario non risparmia mai insidie e trabocchetti: come quello che attende domani il Villaurea Monreale, che si appresta ad affrontare la trasferta più lunga del campionato, dovendo recarsi in casa del Solmeu Polistena, formazione calabrese della provincia di Reggio.

Sarà lì che Abisso e compagni dovranno dare un’ulteriore prova di forza e di compattezza, al cospetto di una formazione solida che, soprattutto in casa, ha dispensato già parecchi dispiaceri a chi vi ha fatto visita.

Il Villaurea Monreale è reduce da un periodo assai positivo: condito da cinque vittorie nelle ultime sei partite (ultima battura d’arresto al PalaOreto contro il Mistral Palermo), a testimonianza di una condizione e soprattutto di una convinzione che crescono e che nelle ultime partite spesso sono state fondamentali.

In campionato, però, come nella vita, gli esami non finiscono mai e anche la vittoria più brillante deve essere archiviata, per far posto alla concentrazione per la partita successiva.

Domani in terra calabra, mister Gallo potrà finalmente disporre del neo acquisto, il bomber spagnolo Angel Bardan, dal momento che la società in settimana ha perfezionato l’iter del tesseramento. Sarà lui, almeno nelle intenzioni dei verdeazzurri, a poter dare quella marcia in più ad una squadra, che sembra funzionare sempre meglio e che si prefigge domani di dare ancora il meglio di sé, per portare il risultato a casa.

La spedizione salesiana partirà domattina, di buon’ora alla volta di Polistena, per far rientro a casa soltanto a tarda sera, al termine del lungo viaggio di ritorno.

La partita, compatibilmente con la situazione logistica, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 16. Fischierà una coppia pugliese: Giuseppe Squicciarini della sezione di Bari e Antonio Ciniero di quella di Brindisi. Al crono: Lucy Molinaro della sezione di Lamezia Terme.