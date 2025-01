Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale aspetta domani la capolista Marsala: servirà la partita perfetta

I lilibetani, reduci dalla vittoria in casa del Regalbuto, guidano la classifica a punteggio pieno

MONREALE, 17 gennaio – I numeri parlano da soli: il Marsala Futsal è capolista incontrastato del campionato a punteggio pieno, con 30 punti in dieci partite giocate.

Comincia con queste premesse il girone di ritorno del Villaurea Monreale, che domani (ore 15) al Paladonbosco riceve la visita di quella che viene chiamata ormai la “banda Torrejon”, per un match che si presenta entusiasmante fin dalla vigilia.

Poco da aggiungere, quindi, sul valore della compagine lilibetana, reduce dalla squillante vittoria in casa del forte Regalbuto (0-3) secondo in classifica e che quindi arriverà nell’impianto salesiano con il chiaro scopo di prolungare questa striscia lusinghiera.

Se vorrà fare in modo, invece, che la corsa marsalese registri uno stop al Paladonbosco, il Villaurea Monreale dovrà quindi disputare la partita perfetta, giocando con l’adrenalina e la concentrazione a mille dal calcio d’inizio al suono della sirena, sapendo che nella metà campo avversaria c’è una squadra che finora ha dimostrato di essere forte e compatta, non soltanto nella tecnica e nella tattica, ma soprattutto nella testa.

Piccolo vantaggio, per quanto effimero, per Abisso e compagni: il Marsala non potrà disporre dello spagnolo Barroso, capocannoniere del campionato, squalificato dal giudice sportivo, a seguito dell’espulsione rimediata sabato scorso a Regalbuto. Chi giocherà al suo posto, però, saprà perfettamente cosa fare e farà di tutto per non far rimpiangere il bomber.

Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, dal canto loro, metteranno sul piatto della bilancia la grande voglia di far bene della loro squadra e la consapevolezza che in settimana la preparazione del match è andata nel migliore dei modi, con l’intensità e la concentrazione necessarie per affrontare un impegno di così grande difficoltà.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partener del Villaurea Monreale. Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia laziale: Eugenio Cipolla della sezione di Roma 1 e Manuel Rughetti di quella di Aprilia. Al crono: Sebastian Colletta della sezione di Trapani.