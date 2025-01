Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale perdona, il Marsala no: la capolista passa pure al Paladonbosco

I salesiani tengono finché possono, poi i lilibetani la chiudono sul 6-3

PALERMO, 18 gennaio – A volte la differenza tra il vincere una partita o perderla può essere sottile. Basta un piccolo particolare per indirizzare il risultato da una parte, piuttosto che dall’altra.

Villaurea Monreale-Marsala Futsal, primo impegno dei salesiani dopo il giro di boa, non ha fatto eccezione a questa regola ed è stata decisa dal cinismo dei lillibetani, che, anche sotto questo aspetto, hanno ribadito perché comandino la classifica del campionato.

Il riferimento è al momento topico della ripresa, quando le due squadre stavano dando vita ad una partita avvincente, giocata su ritmi vertiginosi e stavano pareggiando per 3-3. In quel momento il Villaurea Monreale ha avuto la possibilità di mettere la freccia, ma ha ciccato l’opportunità e non è riuscito a segnare. Il Marsala, invece, subito dopo, ha avuto la palla per insaccare e l’ha messa dentro. Volendo semplificare un match bellissimo, la differenza sta tutta qui.

Alla fine l’ha spuntata (meritatamente, sgombriamo il campo da qualsiasi errore interpretativo) la capolista, che si è confermata squadra solida e tosta, nei piedi, nei polmoni e soprattutto nella testa. Insomma, per la “banda Torrejon” è stata l’ennesima dimostrazione di forza, che l’ha portata, non a caso ad essere leader di questo campionato. Il Villaurea Monreale, però, esce dal campo, seppur con la fisiologica amarezza, con qualche certezza in più: quella di sapere di essere una compagine di tutto rispetto, contro cui tutti dovranno fare i conti in questo girone di ritorno.

La cronaca dice che i ragazzi di Gallo e Speciale erano passati in vantaggio grazie ad una conclusione velenosa di Badalamenti, deviata da un difensore. Il Marsala, però, era stato bravo a ribaltare la situazione con Abate e Patti, quindi Cassata, sfruttando l’ennesimo assist di Giannusa, con un tocco di giustezza, pareggiava il conto. Si andava al riposo, quindi, sul 2-2.

Nella ripresa ancora Patti portava avanti Marsala, quindi Bardan, alla sua prima rete con la maglia del Villaurea, vedeva il portiere avversario fuori dai pali e lo infilzava da distanza siderale con una botta di prima intenzione. Sembrava l’inizio della riscossa, invece a salire in cattedra era il Marsala che segnava altre tre volte (con Abate, De Bartoli e Patti) fino al 6-3 finale.

Gli appalusi del pubblico del Paladonbosco con cui uscivano i giocatori dal campo, erano meritatissimi, perché lo spettacolo è stato all’altezza della situazione, fra due squadre che giocano un futsal gradevole e che, ciascuna per il canto suo, meritano la posizione che occupano in classifica.

Sabato prossimo il Villaurea Monreale è atteso dalla difficile trasferta di Acireale, squadra che all’andata portò via i tre punti dal Paladonbosco. I salesiani, però, quelli visti oggi contro la capolista, hanno tutte le carte in regola per andare a giocare a viso aperto anche PalaVolcan.