Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale domani ad Acireale per riprendere il cammino

Trasferta difficile contro il Drago, che i salesiani dovranno affrontare al massimo della concentrazione

MONREALE, 24 gennaio – Per dirla col grande Eduardo De Filippo: “gli esami non finiscono mai”. Esattamente cosa che accadrà domani al Villaurea Monreale, che dopo la sfida (persa) sabato scorso contro la capolista Marsala Futsal, si trova a dover affrontare un altro difficilissimo test.

Domani pomeriggio, infatti, gli uomini di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale faranno visita al Drago Acireale, in un match che si presenta quanto mai ostico, ma che al tempo, stesso se i salesiani vorranno coltivare sogni di gloria, deve segnare la rinascita.

Nel bell’impianto del PalaVolcan, comunque andrà, ci sarà da sudare, perché nella metà capo avversaria ci sarà una squadra determinata, che si è rinforzata nel corso del mercato di riparazione invernale e che è desiderosa di dare una netta sterzata alla sua classifica finora non brillante. A rendere il tutto più difficile ci sarà il pubblico acese, sempre caloroso con la propria squadra del cuore, che certamente non farà mancare il proprio sostegno ai beniamini di casa.

E poi, va ricordato che, con una partita perfetta sul piano difensivo, il Drago nel match d’andata portò (meritatamente) i tre punti a casa dal Paladonbosco. Tutti elementi, quindi, per fare salire al massimo il livello d’allerta, che consiglia ai salesiani di dover giocare una partita di grande livello per non tornare a casa a mani vuote.

Un assente per parte, almeno alla vigilia. Non saranno della partita, infatti, Giangrande in casa Villaurea Monreale e Lombardo sul fronte acese, entrambi squalificati dal giudice sportivo.

La spedizione Villaurea Monreale prenderà le mosse a metà mattinata, quando squadra e staff tecnico e societario partiranno alla volta di Acireale, dove arriveranno poco dopo l’ora di pranzo.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno Stefano Puvia della sezione di Carrara e Giglio Pietro Granata di quella di Sala Consilina. Al crono: Giovanni Conte della sezione di Catania.