Calcio a 5: Serie B. L’Acireale è sempre tabù, il Villaurea Monreale torna a casa sconfitto

Finisce 1-0 per la compagine acese. Sabato prossimo il derby col Cus

ACIREALE, 25 gennaio – Il Drago Acireale si rivela ancora squadra tabù per il Villaurea Monreale, che dopo la sconfitta casalinga rimediata all’andata, torna a casa a mani vuote anche al ritorno.

Al PalaVolcan finisce 1-0 per la compagine acese, che ancora una volta dimostra di saper organizzare una efficace fase difensiva, cui ha saputo aggiungere la voglia ed a tratti anche la capacità di pungere.

A decidere è stata, ad inizio ripresa, una rete del brasiliano Sviercoski, bravo a mettere giù un pallone da lungo rilancio del portiere, approfittare della scivolata di Salvo Cassata, per poi battere a rete con un sinistro carico di veleno. A quel punto, con l’equilibrio rotto, il Villaurea Monreale ha provato a replicare, prendendo in mano le redini dell’incontro, ma non riuscendo a trovare quel guizzo decisivo per impattare il risultato. E così, al suono della sirena, il risultato ha premiato i padroni di casa, che rilanciano la loro corsa, fino ad oggi non particolarmente brillante.

Peccato, quindi, per il Villaurea Monreale, che prolunga la propria frenata in classifica, avendo racimolato (a Polistena) un solo punto nelle ultime quattro giornate e che pertanto deve seriamente riflettere su questo fatto, ma soprattutto trovare le necessarie soluzioni al problema gol.

Oggi, al PalaVolcan, nessuno avrebbe gridato allo scandalo se i neroverdi avessero portato a casa un punto, nonostante i tre legni colpiti dai padroni casa nel primo tempo, nonostante i rischi che il Villaurea Monreale ha corso nel finale, quando era sbilanciato in avanti, proteso alla disperata ricerca del pari.

Nessuno avrebbe alzato il dito considerato che gli uomini di Gallo e Speciale hanno avuto anch’essi le loro limpide occasioni che soltanto per la bravura del portiere Giappone, forse il migliore in campo, non si sono trasformate in gol.

Guai, però, a farsi prendere adesso dallo sconforto, anche perché, nonostante i risultati che per ora non arrivano, anche questa volta il Villaurea Monreale ha dimostrato di essere in salute, sapendo tra l’altro di poter contare sul un nugolo di giovani interessanti, che certamente torneranno assai utili nella seconda parte di stagione.

Sabato prossimo sarà obbligatorio cercare di riprendere il filo interrotto con la vittoria, anche se il calendario propone il derby con il Cus Palermo, che – come tutti i derby – è sempre una partita che nasconde mille tipi di insidie. Il Villaurea potrà portarla a casa, ma occorrerà il Villaurea dei giorni migliori.