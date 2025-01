Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale alla prova Cus per uscire dal tunnel

Difficile derby contro gli “universitari” con l’obiettivo di tornare alla vittoria

MONREALE, 31 gennaio – Il momento è un po’ buio, lo sappiamo. Ma come tutti i momenti negativi è destinato finire e lasciare spazio ad un periodo migliore.

Speriamo che tutto ciò avvenga al più presto. Magari a partire da domani stesso, per riportare in casa Villaurea Monreale quel sorriso che manca, ormai, da un po’ di tempo.

L’impresa, però, non sarà facile perché il calendario propone un derby, che – come tutti i derby – è sempre una partita dal sapore particolare. Al Paladonbosco, infatti, nel match valevole per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B (Girone H) arriva il Cus Palermo. Si giocherà, quindi, una partita molto sentita, fra due squadre e 24 giocatori che si conoscono benissimo, con pregi e difetti di tutti.

Per gli uomini di Gallo e Speciale l’imperativo categorico è quello di tornare conquistare i tre punti, dopo il periodo di magra e rilanciare una classifica che si è fatta meno brillante rispetto a qualche mese fa. Occhio, però, al Cus Palermo, che, malgrado una posizione in graduatoria non confortante, è squadra certamente in crescita e dura a morire, come testimoniano gli ultimi impegni di campionato. Alla compagine guidata da Gianluca Isgrò non mancano certo le doti caratteriali, che verranno fuori senz’altro nel match di domani contro la formazione salesiana. Il Villaurea recupera Filippo Giangrande e Cristian Badalamenti, assenti sabato scorso ad Acireale, che potranno dare alla causa verdeazzurra il loro valido contributo.

Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per assistere ad un match vibrante, che potrà entusiasmare coloro che si recheranno al Paladonbosco. Chi non potrà farlo, invece, avrà la possibilità di seguire il match attraverso la consueta telecronaca diretta che sarà trasmessa sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischieranno Davide Delgadillo della sezione di Pontedera e Alessio Audoly di quella di Aprilia. Al crono Claudio Martinico della sezione di Marsala.