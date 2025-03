Calcio a 5: Serie B. Ultimo impegno casalingo per il Villaurea Monreale

Al Paladonbosco domani arriva il Solmeu Polistena

MONREALE, 14 marzo – Forse la migliore qualità del Villaurea Monreale di questa stagione è stata quella di saper metabolizzare in fretta i risultati: positivi o negativi che fossero e di guardare sempre avanti.

Dovrà essere così pure domani, anche se alle spalle ci sono ben sei vittorie consecutive, che hanno consentito alla formazione guidata da Antonio Gallo e Massimiliano Speciale di spiccare il volo verso i playoff, che ormai sono una conquista avvenuta anche dal punto di vista aritmetico. Domani, infatti, ci sarà da cercare di allungare la striscia e di mettere in tasca la settima affermazione consecutiva.

Di fronte ci saranno i calabresi del Solmeu Polistena, contro i quali all’andata finì in pareggio al termine di una partita al cardiopalma, con tanti rimpianti per il Villaurea, che per lunghi tratti aveva stradominato il match, salvo poi cedere al ritorno dei padroni di casa, felici per avere impattato il risultato e addirittura “rischiato” di sovvertirlo negli istanti finali.

Non tragga in inganno il fatto che i calabresi sono salvi e che quindi, sul piano teorico, avrebbero poco da chiedere al campionato. Il Polistena, come dimostrano i numeri, ha un’ottima fase offensiva e la presenza dei bomber Tigani e Politanò nelle zone alte della classifica marcatori avvalora questo discorso.

Insomma ci sarà da stare attenti e di non sottovalutare alcunché, se ci si vorrà congedare nel migliore dei modi dal pubblico di casa, visto che quello di domani è l’ultimo impegno al Paladonbosco nella regular season per i salesiani.

Mitser Gallo dovrà fare a meno di Badalamenti, squalificato per un turno dal giudice sportivo, ma recupera i pivot Nico Giannola, che la squalifica l’ha scontata sabato scorso e Bepi Abisso, che torna nell’elenco dei convocati dopo un lungo periodo di assenza.

Il match, come si consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischieranno Andrea Salvatore Calì della sezione di Caltanissetta e Claudio Martinico di quella di Marsala. Al crono il nisseno Alessio Mancuso.