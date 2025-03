Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale “Settebellezze”

Contro il Polistena i salesiani ottengono il settimo successo di fila nella partita d’addio del capitano Abisso

PALERMO, 15 marzo – Il momento più emozionante è arrivato certamente dopo il suono della sirena, quando tutto il Villaurea Monreale, squadra, staff tecnico e dirigenza, ha abbracciato calorosamente il capitano Bepi Abisso, che oggi ha giocato la sua ultima partita con la maglia dei salesiani.

Cori, abbracci ed anche qualche lacrima hanno fatto da colonna sonora al saluto a uno degli uomini-simbolo del club, che per motivi di età, complice anche qualche acciacco, ha deciso di dire basta.

Il pallone che ha rotolato sul parquet del Paladonbosco, invece, ha detto, anzi ha ribadito, che il Villaurea Monreale è una squadra in grandissimo stato di forma e, mettendo in tasca la settima vittoria di fila, sta percorrendo il miglior viatico in vista dei playoff per i quali si era qualificato matematicamente sabato scorso ad Adrano e che ha rafforzato oggi contro il Polistena, blindando il quarto posto in classifica.

Il match, finito 10-0, come spiega facilmente il punteggio, ha visto una sola squadra in campo, che fin dalle prima battute ha saputo mettere le cose in chiaro. Il Polistena, d’altronde, contro cui all’andata era finita con un pirotecnico 9-9, aveva già ottenuto sabato scorso la matematica salvezza e non aveva praticamente nulla da chiedere al campionato.

E così l’incontro è filato liscio come l’olio, tanto che mister Gallo che aveva deciso di far debuttare dal primo minuto il promettentissimo portierino Antonino Scavo (ottima la sua partita, coronata dal clean sheet), ha poi dato spazio a tutti, compreso il 2008 Andrea Cascino, pivot che in Under 17 e Under 19 sta segnando a valanga, venendo ripagato da tutti.

A fine match il tabellino registrava l’ennesima tripletta di Carmelo Giannusa, la doppietta di Filippo Giangrande e le reti di Salvo Cassata, Thomas La Barbera, Gioacchino Passannanti, Tony Orlando e del già menzionato Bepi Abisso, che quindi si congeda con un altro gol al suo attivo.

Sabato prossimo il campionato osserva una settimana di stop. Si riprenderà sabato 29 marzo con la trasferta a Regalbuto. Poi, finalmente saranno playoff.