San Martino o Aquino, domani sera si conclude il Torneo dei Quartieri

Fischio d’inizio alle ore 21.30

MONREALE, 3 agosto – San Martino o Aquino. I campioni in carica contro gli underdog. Il nome della squadra vincitrice dell’edizione 2024 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale uscirà da questo dilemma.



L’appuntamento è fissato per domani sera (ore 21,30), quando, agli ordini del signor Callipo (assistenti: Acqua e Tramontana, 4° uomo : Rappa), le due squadre di sfideranno nell’atto conclusivo della manifestazione.

Come sono arrivate all’appuntamento finale lo abbiamo raccontato: San Martino ha superato la concorrenza di Santa Teresa col punteggio di 2-1, rischiando nel recupero di riaprire una partita che credeva aver già messo in ghiaccio.

Aquino, da canto suo, ha bloccato la corsa del San Vito, con un eurogol di Ivan La Spisa, man of the match della seconda semifinale, che nel corso del 1° tempo supplementare ha indirizzato l’incontro dalla parte aquinese.

Domani sera al Conca d’Oro, quest’anno finalmente caratterizzato dal verde intenso dell'erba sintetica, si sfideranno quindi due squadre che hanno dimostrato di avere una buona intelaiatura e soprattutto una valida idea di gioco. Con queste premesse ci sarà da divertirsi, seguendo con interesse l’epilogo di una manifestazione che, come era nelle aspettative, ha catalizzato l’attenzione dei calciofili monrealesi, che ogni sera hanno affollato gli spalti dell’impianto di via Aldo Moro.

Curiosità sulle panchine siederanno due cugini: Mauro Giambruno su quella del San Martino, Giuseppe Crecco da parte opposta. Comunque vada, per loro, il “Pupo” resterà in famiglia.

Scherzi a parte, ovviamente ciascuno vuole vincere e iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Ciascuno, siamo certi, lo farà nel rispetto delle regole e degli avversari. Il resto lo dirà il campo, come sempre giudice supremo di ogni competizione sportiva.