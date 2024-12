Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo a valanga sul Balestrate: al Conca D'Oro finisce 4-2

I ragazzi di mister Garda dominano il match contro i giallorossi: terzo risultato utile consecutivo

MONREALE, 2 dicembre - "Finalmente abbiamo visto il vero Real Pioppo" tuona mister Garda. Non possiamo che dare ragione al tecnico gialloverde, ieri regista della grande vittoria dei suoi contro il Città di Balestrate.

In un Conca D'Oro gremito di tifosi pioppesi e non solo, Cordaro e compagni si sono imposti con un perentorio 4-2. Ha creato molto durante il pomeriggio monrealese la formazione di frazione, che ha mantenuto il pallino del gioco per più di 80 minuti. I primi lampi gialloverdi piombano sul Conca d'Oro tra il 22' e il 23': il Balestrate si dimostra fragile in difesa, concedendo prima a Kumbi e poi a Canale la porta sguarnita in una situazione analoga di contropiede. Un uno-due clamoroso che mette in discesa la partita per il Real.

Al 29' c'è spazio per una magia del numero 9 ospite, il giovane classe 2006 Simon Di Liberto. L'attaccante della formazione “sicciarota” ha segnato il gol del momentaneo 2-1, eseguendo una splendida rovesciata per battere un fino a lì perfetto Vincenzo Bonanno, autore di una grandissima partita. Il grande gesto tecnico del giocatore balestratese viene replicato, qualche secondo dopo, da Salvatore Cordaro: il capitano gialloverde trova la rete del 3-1 con una punizione perfetta calciata da trenta metri, che si insacca alle spalle del portiere avversario.

Il Balestrate sembra colpito nell'animo: lo testimonia l'inizio di secondo tempo dove, dopo solo qualche secondo, Randazzo trova la rete del 4-1 con un tiro al volo di pregevole fattura. Un Real cinico, che crea e inventa delle vere e proprie perle per portare a casa il risultato. Capiterà poco altro nel corso della sfida: solamente nel tempo di recupero il Balestrate accorcerà le distanze, siglando il 4-2 con la punizione del numero 6 Vito Lunetto. Il Real, quindi, suggella l'ottimo momento di forma, trovando il terzo risultato utile e portando a casa la seconda vittoria stagionale, la prima sul suolo del campo Conca d'Oro.

Adesso, la testa è allo Sporting Borgetto e all'insidiosa trasferta della domenica dell'Immacolata, ultima dell'anno solare per quanto riguarda il campionato.