Enzo Galati, ieri il ricordo di un grande uomo a dieci anni dalla sua scomparsa

Così lo ha ricordato don Enzo Bellante insieme con amici, parenti e familiari

MONREALE, 14 aprile – Si è tenuto ieri pomeriggio nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Monreale l’evento organizzato in ricordo di Vincenzo Galati nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Alla manifestazione hanno preso parte don Innocenzo Bellante, monsignor Sebastiano Gaglio, don Pino Licciardi oltre a tanti amici, parenti e familiari del compianto professore, in particolare la moglie Daniela con la figlia Valeria e la sua famiglia. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato, invece, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha sottolineato come sia importante ricordare chi si è speso per la nostra città e quanto sia importante guardare indietro ai grandi modelli di politici come Enzo Galati, tenendoli sempre presenti come esempio nella propria azione amministrativa.

L’incontro è stato moderato da Biagio Cigno, mentre sono intervenuti oltre alla figlia Valeria e alla moglie Daniela diversi amici del professore ed ex amministratori che con lui hanno condiviso l’esperienza dell’impegno politico e professionale tra cui Stefano Gorgone, Mirella Fedele, Natale Sabella, Claudio Burgio e, soprattutto, la figlia Valeria che ha anche letto una poesia di don Ignazio Sgarlata, grande figura di riferimento per il padre. Tutti gli interventi hanno messo in evidenza le grandi doti umane di Galati, mettendone in luce lo spessore personale e politico, ma soprattutto la sua grande umanità e capacità di impegnarsi per migliorare la società.

Enzo Galati, che fu segretario della DC locale, avendo come punto di riferimento Piersanti e Sergio Mattarella, dimostrò sin da subito nel suo impegno politico grande lungimiranza, saggezza ed equilibrio nel saper fare da mediatore tra le diverse istanze che in quegli anni caratterizzavano la politica locale. Fu anche grande uomo di scuola, docente prima e dirigente scolastico in seguito, caratterizzando anche in quel campo, così come è stato ricordato ieri, la sua azione per l’attenzione e l’abnegazione verso l’educazione e la formazione delle nuove generazioni. Infine, sono state ricordate le sue eccelse doti intellettuali, la grande passione per la filosofia, per la cultura in generale e, soprattutto, per la ricerca disinteressata del vero in tutte le sue forme così come è l’uomo nella sua complessità esistenziale.

Un bel pomeriggio dedicato alla memoria di un grande uomo è stato dunque quello realizzato in onore di Enzo Galati che costituisce ancora un esempio e un modello per tutti, specialmente per coloro che sono impegnati per Monreale a tutti i livelli con la speranza che momenti come questi siano da monito soprattutto per ricordare l’importanza di preservare per sempre la memoria di coloro che per Monreale sono stati uomini di grande valore come il professor Galati. In ultimo l’intervento della moglie Daniela è stato rivolto a tutti gli amici presenti a rinsaldare il legame esistente, ringraziando tutti gli intervenuti alla celebrazione del ricordo del marito Enzo. Al termine, in suffragio di quest’ultimo, è stata celebrata da monsignor Sebastiano Gaglio una messa che ha visto la partecipazione dei convenuti.