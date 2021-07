Cimitero di San Martino delle Scale, il Gip archivia la denuncia per truffa contro Giovanni Messina

La vicenda era relativa ad una compravendita di alcuni loculi

PALERMO, 13 luglio – E’ stata archiviata la denuncia presentata per il presunto reato di truffa contro Giovanni Messina. Il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Palermo ha emesso un ordinanza di archiviazione in favore dello stesso per fatti riguardanti cessione di loculi all’interno del regio cimitero della frazione di San Martino delle Scale.

V.M e P.R presentavano denuncia contro Messina allegando una scrittura privata attestante la compravendita di alcuni loculi destinati ai familiari di V.M. e P.R. I due denunzianti, infatti avevano rappresentato che dalla visone dei loculi erano presenti foto di altri defunti e che avevano anche espresso il timore che le salme dei loro cari potevano essere stati sostati o trafugati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione della denuncia rappresentando anche l'impraticabilità della richiesta di disporre accertamenti tecnici o amministrativi sui luoghi cimiteriali o addirittura una ispezione cimiteriale

I denunzianti avevano proposto opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo al pubblico ministero di effettuare nuove indagini. I difensori del Messina Giovanni , Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e Giada Caputo hanno dimostrato l’inesistenza del reato di truffa, in quanto non sussistente oltre alla circostanza che i fatti denunciati oltre che generici erano oramai coperti dalla prescrizione che rende incompatibile ogni tipo di accertamento processuale o probatorio. Inoltre il Messina aveva ammesso la compravendita negando ogni spostamento di salme cosi’ come rappresentato dai denuncianti. Al termine della camera di consiglio il Giudice ha disposto la archiviazione delle accuse mosse nei confronti di Giovanni Messina.