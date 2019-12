L’associazione Evergreen vigila davanti le scuole di Aquino e Pioppo

Si è costituta nello scorso mese di agosto. Il servizio proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico. LE FOTO

MONREALE, 27 dicembre – Sono trascorsi più di due mesi, ormai, da quando l’associazione Evergreen, recentemente costituitasi, tutti i giorni, all'entrata e all'uscita dalle scuole di Pioppo e Aquino, vigila sulla sicurezza di bambini e genitori.

Il servizio, iniziato il 14 ottobre, che proseguirà fino alla conclusione dell’anno scolastico, chiesto a gran voce dai genitori, costituisce un utile aiuto nei confronti della comunità. L’associazione Evergreen, nata non a scopo di lucro, ufficialmente registrata il 23 agosto scorso, svolge attività di Protezione Civile e di prevenzione sociale ed è cresciuta in poco tempo passando da 23 a 31 unità, in una fascia di età compresa tra i 21 anni e i 60 anni. “I principi su cui verte – si legge in una nota – sono fratellanza, uguaglianza, solidarietà. Inoltre svolge attività volta a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'incuria dell’uomo. Obiettivo è quello di crescere sempre più inserendosi nel tessuto cittadino”.