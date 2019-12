Tradizionale scambio di auguri tra amministrazione e cittadini: analisi, buoni propositi e brindisi finale

L ’ incontro è avvenuto ieri a Poggio Normanno. LE FOTO

MONREALE, 31 dicembre – Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.30, ha avuto luogo il tradizionale scambio d’auguri tra Giunta comunale, consiglieri e cittadini. A poco più di sei mesi dall’insediamento, a fare il punto sulla situazione e a rinnovare gli auguri di fine anno, sono stati il leader de “Il Mosaico” Roberto Gambino, il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia e il sindaco Alberto Arcidiacono. Prima del brindisi, è avvenuto il conferimento dell’encomio al volontario Piero Faraci.

“Abbiamo bisogno di fare squadra – ha dichiarato la prima tessera de “Il Mosaico” Roberto Gambino – e l’atto votato all’unanimità oggi, in consiglio Comunale – Atto Ricognitivo delle Variazioni alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2019 - Convalida e Ratifica – è segno di un’amministrazione che lavora, non per un progetto politico di parte, bensì per un progetto politico amministrativo della città, consapevoli che sarà necessario migliorare alcuni aspetti”.



A ringraziare i partecipanti per aver accolto l’invito del primo cittadino, è stato il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, il quale ha presentato loro i prossimi progetti, tra cui un importante intervento sul monte Caputo, più esteso rispetto alle superfici coinvolte nell’incendio del mese di agosto e la riqualificazione dei quartieri storici Pozzillo e Ciambra: “Siamo fortunati ad avere vicina l’amministrazione regionale. Il nostro impegno, pertanto, deve essere continuo e forte, utilizzando tutti quei mezzi che abbiamo a disposizione”.



Anche il sindaco Alberto Arcidiacono ha ribadito l’importanza del senso di squadra, all’interno dell’amministrazione: “Abbiamo tanto da fare. Ognuno di voi rappresenta una risorsa e vorremmo davvero coinvolgere tutti quanti, per dare un grande contributo a questa squadra ma, soprattutto, alla città. Siamo consapevoli che il percorso sia lungo e ci auguriamo soltanto di continuare a fare non soltanto la scelta giusta, ma quello che rappresenta il meglio per Monreale. L’augurio è quello di avervi sempre al fianco, non solo in questo 2019, ma anche nel 2020 e negli anni che speriamo di poter vivere accanto a voi; siamo una famiglia e lo dimostra il fatto che oggi ci ritroviamo a condividere un momento di serenità e di gioia”.

Frattanto, poco prima di dar spazio al brindisi, è stato conferito un attestato di encomio al volontario Piero Faraci per aver collaborato “a supporto di alcuni settori amministrativi” quali la tutela ambientale, arredo urbano e la comunicazione, dinanzi agli assessori Luigi D’Eliseo, Rosanna Giannetto, Geppino Pupella, Sandro Russo, Nicola Taibi, al vicepresidente del consiglio comunale Letizia Sardisco, ai consiglieri Santina Alduina, Francesco La Barbera, Pippo Lo Coco, Fabrizio Lo Verso, Flavio Pillitteri, Riccardo Oddo, al consulente Salvo Giangreco e al resto dei partecipanti.