Lutto nel mondo della scuola monrealese: si è spenta la maestra Rosaria Marchese

Insegnava presso la scuola d’infanzia della “Morvillo”. Aveva 46 anni

MONREALE, 2 gennaio – Un grave lutto ha colpito il mondo della scuola monrealese e della scuola Morvillo in particolare: si è spenta ieri, a soli 46 anni, Rosaria Marchese, insegnante della scuola d’infanzia in servizio presso il plesso di via Biagio Giordano, nella sezione che lei stessa amava definire “delle farfalline”.

Minuta e gioviale, la maestra Rosaria, così come era chiamata, era amata e apprezzata da colleghi, genitori e alunni per professionalità e generosa sensibilità. La sua carriera lavorativa era iniziata a soli 18 anni come assistente igienico-personale per alunni diversamente abili presso il secondo circolo di Monreale, plesso Mattarella. Nel 2007, a Padova, prendeva servizio come insegnante di scuola d’infanzia, ruolo che manterrà anche a Monreale, scuola Morvillo, dove verrà trasferita a partire dal primo settembre del 2010. Serietà, responsabilità, cordialità,attenzione e sensibilità hanno contraddistinto tutti gli aspetti professionali e sociali di questa maestra che oggi, con la sua dipartita, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla.

I funerali saranno celebrati domani, 3 gennaio, alle ore 10 a Pioppo presso la chiesa di San Giuseppe.

Ai familiari di Rosaria Marchese le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.