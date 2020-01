Ancora un lutto nella scuola monrealese: si è spento il professore Francesco Lo Cicero

Il decesso al termine di una lunga malattia Aveva 62 anni

MONREALE, 3 gennaio – Un altro grave lutto ha colpito il mondo della scuola monrealese: si è spento, all’età di 62 anni, compiuti nello scorso mese di ottobre, al termine di una lunga malattia, il professore Francesco Lo Cicero, per tanti anni docente di matematica e fisica al liceo “Emanuele Basile”.

La notizia, che arriva a sole 48 di distanza da quella della scomparsa della maestra della scuola d’infanzia della “Morvillo” Rosaria Marchese, ha destato profondo cordoglio nella comunità monrealese. Francesco Lo Cicero, infatti, era un insegnate conosciuto e soprattutto stimato da tutti. Purtroppo le sue condizioni di salute da un po’ di tempo non erano più ottimali e lo avevano costretto ad andare in pensione nel maggio del 2018. Sono stati tantissimi, però, gli studenti usciti dai banchi del liceo monrealese, che si sono formati con le sue lezioni e che ne hanno apprezzato le doti umane, prima ancora che professionali.

Il professore Lo Cicero era molto stimato pure dai colleghi e dal perdonale non docente della scuola ed era considerato un punti di riferimento del liceo monrealese. In questi ore, non appena la notizia si è diffusa, è stato un continuo tam-tam di telefonate, messaggi densi di amarezza e cordoglio, ricordando la figura di un insegnante che certamente ha lasciato un segno soprattutto tra i suoi allievi.

I funerali verranno celebrati domani alle ore 12 nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Alla famiglia Lo Cicero le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.

Articoli correlati Lutto nel mondo della scuola monrealese: si è spenta la maestra Rosaria Marchese