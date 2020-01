Fiamme stanotte a Monreale: va a fuoco una Chevrolet

Il fatto in via Candido. Coinvolte altre due vetture

MONREALE, 5 gennaio – Fiamme nella notte per le strade di Monreale, dove una macchina è andata a fuoco in un rogo che ha coinvolto altre due autovetture che erano parcheggiate nei pressi. Il fatto di è verificato poco dopo l’una di notte in via Candido, zona Case popolari, dalle parti del semaforo di via Venero.

Ad bruciare è stata una Chevrolet, della quale al momento non è stata resa nota l’appartenenza. Le fiamme, però, hanno coinvolto anche una Mazda parcheggiata davanti ed una Toyota dietro, che è stato necessario raffreddare per evitare che venisse maggiormente danneggiata.

Sul posto i carabinieri di Monreale ed i vigili del Fuoco, intervenuti con due autobotti. Da capire se si sia trattato di un guasto accidentale dovuto ad un corto circuito o di un episodio di natura dolosa.