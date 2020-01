Carambola in via Aldo Moro, tre auto danneggiate

Una Fiat Musa ha perso il controllo. LE FOTO

MONREALE, 5 gennaio – Forse una piccola distrazione, forse l’alta velocità, forse qualcos’altro. Qualcosa di certo è successo oggi pomeriggio all’automobilista che in via Aldo Moro ha perso il controllo della propria vettura, carambolando su due auto in sosta, che sono state danneggiate.

Intorno alle 16, nella quiete del pomeriggio domenicale, l’automobilista di una Fiat Musa rossa ha fatto carambola, prima a destra, poi a sinistra, con una Panda bianca ed una Fiat Punto grigia, regolarmente parcheggiate, danneggiandole. Anche la musa ha riportato dei danni. Sul posto gli uomini del soccorso stradale per rimuovere il veicolo, dopo il sinistro.