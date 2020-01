Il musicista Ton Koopman in visita a Monreale

Ha visitato la cattedrale e l’abazia di San Martino delle Scale

MONREALE, 21 gennaio – Monreale è stata meta di una illustre personalità della musica Ton Koopman, che sabato mattina è stato accolto dai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il noto musicista è stato a Palermo in occasione di una sua esibizione in qualità di direttore d’orchestra presso l’Orchestra Sinfonica Siciliana. La delegazione era composta dal sovrintendente della FOSS Antonio Marcellino, dagli assessori Geppino Pupella e Luigi D’Eliseo ed dal consigliere comunale Flavio Pillitteri che hanno accompagnato il maestro in cattedrale, dove ha ammirato la bellezza del tempio normanno e dei suoi percorsi liturgico-musivi.

Successivamente la visita si è spostata presso l’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale accolto dall’abate. Ton Koopman ha ringraziato il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, componente del cda della FOSS che ha promosso e organizzato la visita del maestro a Monreale.

Ton Koopman ha brevemente provato ed apprezzato l’organo storico presente in Basilica, i quadri, l’affresco di Pietro Novelli e le splendide sale barocche, recentemente aperte al pubblico.

“Ci auguriamo - hanno dichiarato gli amministratori monrealesi -che la sua presenza a Monreale possa essere di augurio per l’inizio di una vera rigenerazione culturale per il Paese e per tutto il nostro territorio, rigenerazione che è fortemente voluta e cercata dall’intera amministrazione Arcidiacono”.