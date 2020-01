San Martino delle Scale, 4 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso

L’area interessata è quella devastata dall’incendio dello scorso mese di agosto

MONREALE, 24 gennaio – Grazie ad un lavoro sinergico dell’Area Pianificazione del territorio – Sezione pianificazione urbanistica del Comune di Monreale con l'ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico è stato definito lo studio di fattibilità tecnica ed economica che riguarda i lavori di messa in sicurezza delle aree Loghivecchi, Caputo e Caputello interessate dall’incendio della scorsa estate per il quale è stato richiesto un finanziamento di 4 milioni di euro.

La notizia è stata comunicata dal sindaco Alberto Arcidiacono che all’indomani dell’incendio insieme al presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, ha ricevuto la visita del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per un sopraluogo sui luoghi dell’incendio devastante e insieme ai tecnici regionali ha subito concordato tutte le iniziative per la messa in sicurezza di queste aree che rappresentano dal punto di vista ambientale uno dei patrimoni più prestigiosi della Sicilia.

A presentare tutta la documentazione è stato l’assessore ai Servizi a Rete del Comune Geppino Pupella, che si è soffermato con il gruppo di lavoro del dipartimento per visionare tutta la documentazione e verificare la tempistica per dare avvio ai lavori che presumibilmente dovrebbero partire entro l’inizio della stagione estiva. I

l sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Geppino Pupella hanno ringraziato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha subito accolto l’appello del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, della giunta e di tutta la comunità monrealese fortemente scossa dal devastante incendio che nell’agosto scorso ha interessato tutta la zona a monte di Monreale dando il massimo sostegno da parte dei suoi uffici .

“Ci auguriamo – hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’assessore Pupella – che questi interventi possano iniziare al più presto possibile, per mettere in sicurezza tutte le aree interessate e che tutto questo dia serenità e bonifichi una delle aree più belle del nostro territorio”.