Il console generale Usa per l’Italia meridionale oggi in visita a Monreale

Il console generale Usa per l’Italia meridionale oggi in visita a Monreale

È stata accolta dall’amministrazione comunale, poi visita ai monumenti. LE FOTO

MONREALE, 1 febbraio – È stata accolta stamattina in sala rossa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del consiglio comunale Marco Intravaia il nuovo console generale degli Stati Uniti d’America per l’Italia meridionale, Mary Avary.

Nel corso dell’incontro al quale hanno preso parte, fra gli altri, gli assessori Geppino Pupella, Luigi D’Eliseo e Nicola Taibi e alcuni consiglieri comunali, Paola Naimi, Rosario Ferreri e Angelo Venturella si è discusso del grande interesse per gli americani nei confronti della nostra Isola e delle sue bellezze artistiche. Gli amministratori hanno anche parlato della possibilità di attrarre investimenti privati sul nostro territorio al fine di coinvolgere gli imprenditori siciliani. La Console ha anche anticipato che da maggio sarà istituito un volo diretto Palermo-New York effettuato dalla compagnia americana American Airlines.

Il sindaco Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale Intravaia hanno invitato il console a firmare il libro d’onore della città e dopo il saluto la delegazione ha proseguito la visita al Chiostro dei Benedettini e in Cattedrale dove è stata accolta dall’arcivescovo Monsignor Pennisi e dal parroco Don Nicola Gaglio che ha illustrato alla diplomatica americana i mosaici bizantini e il prestigioso patrimonio artistico da cui l’illustre ospite é rimasta fortemente incantata ed emozionata per l’imponente bellezza del Duomo.