Monreale presente alla 40ma edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Milano

Marco Intravaia: “Una grande opportunità per la nostra città”

MILANO, 9 febbraio – Ha preso il via stamane la quarantesima edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Milano alla quale ha preso parte una delegazione di operatori della città normanna. La Bit è un'occasione di incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer selezionati provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera turistica.

La partecipazione al grande vento milanese può essere considerata il frutto di un buon lavoro sinergico fra l’amministrazione comunale e l’associazione Monreale Turismo, della quale fanno parte alcuni imprenditori locali del settore ricettivo. È stato di questi soprattutto l’impegno, anche finanziario, per non mancare l’importante appuntamento internazionale, certamente una delle tappe più importanti per la promozione del turismo monrealese. Certamente uno sforzo di non lieve entità, ma una tappa obbligata per ribadire la presenza di Monreale e delle sue bellezze nelle proposte commerciali dei vari operatori del settore.

Alla manifestazione, ha preso parte il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che, insieme ai rappresentanti delle nove strutture ricettive monrealesi presenti, ha incontrato gli assessori regionali al Turismo e alla Sanità e le guide turistiche per promuovere le bellezze artistiche e culturali del territorio.

"La Bit - ha dichiarato Intravaia - è una vetrina unica per fare apprezzare la Sicilia, ma anche la nostra Monreale, attraverso tutti e 5 i sensi. La Regione ha supportato gli 80 operatori del settore che propongono la nostra terra. Anche Monreale sarà avvantaggiata dall'incisiva politica di marketing e promozione territoriale messa in campo dalla politica del Governo regionale e dell’impegno dell’amministrazione Arcidiacono”.

Il padiglione Sicilia è il più grande della fiera allestito con un assetto straordinariamente immersivo, la Sicilia coinvolgerà tutti i sensi, attraverso delle particolari installazioni, che permetteranno al visitatore di “toccare con mano” l’immensa bellezza dell’Isola, rimanendone incantato. Ottanta le piccole e medie imprese siciliane del settore turistico che parteciperanno alla tre giorni milanese per proporre itinerari mozzafiato. Per l'associazione sono presenti Daniele Sciortino, Elvira Virga e Annalisa Mazzola.