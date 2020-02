Monreale, presentato ieri il libro di Marcello Alessandra

L’evento si è tenuto a Casa Cultura

MONREALE, 19 febbraio – E’ stato presentato ieri pomeriggio a Casa Cultura il libro di Marcello Alessandra, psichiatra che ha in attivo diverse pubblicazioni di cui molte sono diventate opere teatrali”. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono, così come dall’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto.

Alla presentazione sono intervenuti la preside del liceo classico Maria Concetta Giannino che si é complimentata con questa amministrazione comunale che sta dimostrando una grande sensibilità al dialogo. La professoressa Rosi Cicatello ha aperto i lavori presentando i relatori ed in particolare l’autore che é un medico psichiatra. Quest’ultimo ha parlato di un egoismo dilagante che fa pensare solo a se stessi. La scuola deve far maturare. Troppa solitudine tra i giovani e non solo anche tra gli adulti. Nel corso della serata sono intervenute anche selle studentesse del liceo che hanno posto delle domande all’autore.

Ci vuole tanto amore in tutto quello che si fa - ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono - nella vita è importante stare insieme per portare avanti tante iniziative culturali e questa di oggi è sicuramente molto interessante e qualificante e per questo che voglio ringraziare il professore Alessandra che ci ha dato questa possibilità di conoscere questa sua opera”.

“Spero che questo tema - ha aggiunto l’assessore Giannetto -apparentemente semplice ma nello stesso tempo parecchio complesso, possa essere da stimolo per la nostra società che ha bisogno di riflessioni profonde per contrastare la solitudine”.