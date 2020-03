Festeggiamenti del SS. Crocifisso, nominati i componenti dell'ufficio

Costituito l'ufficio comunale trasversale che si occuperà dei vari aspetti legati ai festeggiamenti

MONREALE, 1 marzo – Il Comune di Monreale mette in moto la macchina organizzativa in vista dei prossimi festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Si tratta per l'ente di un'organizzazione molto importante che riguarda un momento di grande devozione per la città che, come è noto, culmina con la processione del simulacro.

Per questo motivo, al fine di curare gli adempimenti relativi ad una manifestazione così rilevante, il sindaco Alberto Arcidiacono ha costituito uno specifico gruppo di lavoro in grado di seguire i vari aspetti legati allo svolgimento dei festeggiamenti in programma.

In particolare, l'ufficio sarà composto da Rosalia Caputo, Ignazia Ferraro, Nadia Di Miceli e Silvio Russo dipendenti dell'area promozione Sociale e Territoriale che si occuperanno dell'organizzazione delle manifestazioni culturali.

Sul fronte dell'area della Polizia Municipale saranno componenti dell'ufficio Luigi Marulli, comandante del corpo di Polizia Municipale, Antonino Grippi, vice comandante, e Filippo Modica responsabile di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e organizzativi saranno invece impegnati nelle attività dell'ufficio componenti appartenenti alle aree tecniche del Comune ed, in particolare, Maurizio Busacca, dirigente dell'area Gestione del Territorio, ed i dipendenti Vincenzo Vaiana e Antonino Di Salvo, mentre per l'area Pianificazione del Territorio faranno parte del gruppo di lavoro i dipendenti Vittoriano Gebbia, Nicola Giordano e Roberto Zuccaro.

Le attività di comunicazione dell'ufficio sono infine state affidate alla responsabile della comunicazione istituzionale Ina Modica e alla dipendente Mirella Bonomo.