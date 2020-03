Monreale, prosegue la sanificazione del territorio

Una squadra di operai del Comune spruzza il disinfettante per le strade

MONREALE, 13 marzo – Va avanti ormai da tre giorni l’azione di sanificazione delle strade di Monreale e delle frazioni. L’operazione si inserisce fra quelle realizzate dal Comune per prevenire il diffondersi del coronavirus.

Ad effettuarla sono gli operai del Comune, in collaborazione con la Protezione Civile, che vanno in giro con l’automezzo che spruzza il disinfettante, lungo le strade. Gli operai sono stati dotati di idonea tuta da lavoro ed hanno agito con grande sollecitudine sia nelle ore notturne che diurne, al fine di rendere più pulite le vie in questo momento in cui ogni iniziativa finalizzata a rendere igienici gli ambienti è positiva.

Ad agire sono il capo operaio Vincenzo Granà, Giovanni Giaccone, Francesco Lanza, Calcedonio Miceli e Raffaela Messina, che sotto il coordinamento di Benedetto Sciortino, componente del Centro Operativo Comunale, sono già passati per le strade di Villaciambra, Pioppo, San Martino, Aquino, Monreale e altre periferie.