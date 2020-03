Aquino, forzano la porta per intrufolarsi in una casa: arrivano i carabinieri

L’appartamento era vuoto a causa della prolungata assenza della proprietaria. Poi allarme rientrato

MONREALE, 30 marzo – C’è stato un tentativo illecito di intrusione all’interno di un appartamento, poi fortunatamente rientrato, alla base dell’intervento dei carabinieri in via S.L. ad Aquino, dove oggi pomeriggio si è registrato un vero e proprio blitz.

L’allarme è scattato intorno alle 18,30, quando cinque pattuglie dei militari di Monreale, allertate da qualcuno, si sono recate a sirene spiegate presso il padiglione B delle case popolari di via S.L., dove una famiglia con due bambini ha fatto irruzione all’interno di un appartamento disabitato, forzando la porta.

Sembra che l’abitazione fosse da tempo vuota a causa della prolungata assenza della proprietaria, che, stando alle prime voci raccolte, dovrebbe essere una donna lontana da casa per motivi di salute. Sul posto, probabilmente avvisati da qualcun altro, sono arrivati pure i parenti della donna per difendere la proprietà. Ne è nata una discussione tra i presenti, circa una ventina, anche con toni accesi, che poi si sono smorzati all’arrivo dei militari.

I carabinieri, giunti sul posto con notevole spiegamento di forze, hanno provveduto ad identificare i presenti. Fortunatamente la vicenda si è ricomposta pacificamente. La famiglia, scusandosi, è uscita dall’appartamento. Non scatterà alcuna denuncia.