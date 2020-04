RSA Molara, arrivano le mascherine

Il presidente Ruggeri ringrazia il governatore Musumeci e l’assessore Razza e il Presudente del Consiglio comunale Intravaia

PALERMO, 1 aprile – Arrivano le mascherine e di presìdi di sicurezza all’RSA Molara, dopo il grido d’allarme lancia dal presidente della struttura Francesco Ruggeri. Questa mattina, infatti, la Protezione civile ha consegnato il materiale necessario per poter mettere in sicurezza operatori, pazienti ed assistiti.

Un sentito ringraziamento di vero cuore al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – afferma Ruggeri – all'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, al Presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, alla Protezione Civile regionale e alle autorità tutte per aver accolto il grido d'allarme lanciato alcuni giorni fa per la mancanza di presidi DPI nelle strutture da me presiedente. Un segnale positivo che arriva dalla macchina amministrativa regionale che dimostra di essere funzionante ed efficiente. Oggi assistiamo ad un gioco di squadra ai vari livelli finalizzato alla protezione non solo delle strutture ospedaliere ma anche delle strutture socio-sanitarie e degli operatori sanitari che in questo momento stanno dando il meglio dimostrando di essere responsabili, efficienti e solidali nei confronti dei pazienti assistiti, svolgendo un ruolo di primaria importanza nel nostro paese Italia. Un sentito ringraziamento – conclude Ruggeri – va anche a tutti coloro che ai vari livelli ed in trincea stanno dando il loro contributo”.