Beni di prima necessità donati oggi alla protezione civile di Monreale

L ’ iniziativa è stata promossa dal consigliere Alduina e dai club “ Rotaract Palermo Ovest ” e “ Rotaract Monreale ”

MONREALE, 6 aprile – Nella giornata di oggi, la protezione civile di Monreale, ha ricevuto una cospicua donazione di pannolini, salviettine ed alimenti per neonati, tra cui anche 3 buoni spesa per acquisto di latte in polvere per neonati. La donazione ha avuto luogo grazie al lavoro profuso dal consigliere Santina Alduina, che ha fatto in modo che il ricavato raccolto il 29 dicembre scorso (leggi qui l’articolo) - con la partita della solidarietà organizzata dai club “Rotaract Palermo Ovest” e “Rotaract Monreale” presso l’impianto sportivo Cappuccini di Palermo - fosse devoluto per questa nuova iniziativa.

I fondi raccolti in occasione dell’iniziativa a scopo sociale – circa un centinaio le adesioni – erano destinati all'acquisto di attrezzature ludiche per garantire un parco giochi all’interno dell’antivilla comunale di Monreale, al fine di restituire un’alternativa alle attrazioni fatiscenti presenti all’interno ma, vista la situazione d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si è deciso di dirottare la cifra raccolta per aiutare le famiglie bisognose con particolare attenzione per i bambini.

“Orgogliosa di aver contribuito, anche se in minima parte – afferma il consigliere – a dare sollievo alle famiglie che, afflitte dall’emergenza economica dovuta dalla pandemia, oggi, necessitano di beni di prima necessità. In accordo con i presidenti dei rispettivi club – Giovanni Mistretta e Giuseppe Dell’Oglio – abbiamo deviato le somme a questa lodevole iniziativa considerato che la priorità, allo stato attuale, non riguarda la realizzazione di un parco giochi. Frattanto, ringraziamo la sanitaria “Angela”di via Pietro Novelli che ci ha permesso, vista la situazione, di poter acquistare, nonostante la cifra a disposizione, tanti prodotti. A breve la protezione civile, attraverso dei criteri di valutazione, distribuirà questi beni. Posso dire, tuttavia, che stiamo programmando ulteriori donazioni”.