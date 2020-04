Emergenza coronavirus, consegnati prodotti gastronomici alla Protezione Civile di Monreale

La donazione del “ caseificio Lipari ” di Camporeale per le famiglie indigenti monrealesi

MONREALE, 10 aprile – Una lodevole iniziativa, quella dei fratelli Lipari – Marco e Valerio – di Camporeale che, nella giornata di ieri, hanno consegnato agli uomini dell'associazione di Protezione Civile “Overland” alcuni dei prodotti gastronomici provenienti dal loro caseificio, al fine di restituire un piccolo contributo alle famiglie meno fortunate del territorio monrealese. Non inedito il loro impegno in ambito sociale. Infatti, lo scorso 16 febbraio avevano allestito il banchetto domenicale per la mensa dei poveri organizzata dall'associazione “Gli Angeli della Notte Onlus” di Palermo.

Nella giornata di ieri, grazie all’impegno del consigliere Santina Alduina e del segretario della Pro loco Monreale Piero Faraci – che hanno fatto da tramite tra gli imprenditori camporealesi e Damiano Leccadito, responsabile civile del gruppo Overland – i fratelli Lipari hanno avuto la possibilità di consegnare i generi alimentari – formaggi e ricotta – del loro caseificio ai volontari dell’Overland – Lino Salerno e Luca Russo – che si sono recati a Camporeale nel primo pomeriggio. I generi alimentari provenienti da Camporeale “arricchiranno” il quantitativo di donazioni presenti al centro di raccolta presso il circolo di Cultura Italia e, già da questa mattina, verranno consegnati alle famiglie bisognose.

“È un momento difficile – affermano Marco e Valerio Lipari – e proprio per questo motivo abbiamo deciso di dare un piccolo contributo alle famiglie indigenti della comunità monrealese, secondo le nostre possibilità. Ci teniamo a ringraziare il consigliere Alduina e il volontario Piero Faraci per aver permesso il compimento di questa nostra donazione e i ragazzi della protezione civile per essersi recati qui a Camporeale, senza di loro non sarebbe stato possibile. Speriamo di poter continuare ad esprimere il nostro impegno sociale anche in futuro e, terminata l’emergenza sanitaria, cercheremo di sostenere nuovamente l’associazione ‘Gli Angeli della Notte Onlus’ di Palermo per allestire la mensa settimanale dei poveri”.