Albero pericolante in via Venero, intervento dei Vigili del Fuoco

Alcuni rami rischiavano di compromettere l’incolumità dei passanti. LE FOTO

MONREALE, 21 aprile – Ancora un intervento di messa in sicurezza sui pini che sorgono nello spazio antistante l’asilo nido “Giaccone”, conosciuto a Monreale come “La Maternità”. Uno di questi era pericolante ed i rami rischiavano di cadere su via Venero, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti.

Per questo motivo oggi pomeriggio si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati muniti dei loro mezzi, con tanto di scala mobile ed hanno segato i rami che più erano sporgenti e che diventavano un potenziale pericolo per pedoni ed automobilisti.

Alle operazione di recisione hanno partecipato pure gli uomini del Comune, tra operai e personale della Protezione Civile, che hanno fornito pure il loro apporto. Qualche inevitabile ripercussione sul traffico, per una operazione che, però, fortunatamente, non ha richiesto lunghissimi tempi di realizzazione.