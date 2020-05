Scoppia una bombola a Piano Geli, tragedia sfiorata

I Vigili del Fuoco erano nei pressi al momento del’esplosione. LE FOTO e IL VIDEO

MONREALE, 5 maggio – Tragedia sfiorata stamattina a San Martino delle Scale, nella borgata di Piano Geli, dove è divampato un incendio all’esterno di un appartamento a seguito di un malfunzionamento di una bombola di gas.

Il fatto è successo intorno alle 7,15 del mattino, in via SM 22, all’altezza del civico 46, quando i proprietari del’appartamento hanno acceso la caldaia esterna, ubicata nel balcone, allo scopo di ottenere l’acqua calda. Purtroppo, però, a causa di un malfunzionamento della caldaia, o verosimilmente per una fuga di gas, nel giro di pochissimo è divampato un incendio che si è esteso al balcone del piano di sopra.

Allarmati, i residenti hanno chiamato i vigili del fuoco che, però, probabilmente per degli altri impegni sul territorio, non sono riusciti a raggiungere con celerità il luogo dell’incendio, giungendo solo quando la situazione era già piuttosto compromessa. È stato allora, intorno alle 8,15 che la bombolo è esplosa, quando gli operatori si stavano avvicinando per domare le fiamme ed erano già a pochi metri di distanza. Davvero una tragedia sfiorata, quindi, considerato che se le distanze tra i vigili del fuoco e la bombola fossero state ancora più ridotte, a quest’ora le conseguenze sarebbero state drammatiche. Presenti sul posto pur ei carabinieri del nucelo radiomobile di Monreale.

L’esplosione è stata fragorosa, la bombola è andata completamente distrutta, come testimoniano le foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo, così come in frantumi è andata parte della ringhiera del balcone, nel quale è avvenuta l’esplosione, con alcuni pezzi che sono arrivati anche a diversi metri di distanza. Dopo lo scoppio, l’incendio è imploso da solo è le fiamme sono state domate con relativa facilità.

L’episodio fa tornare d’attualità lo stato di abbandono della borgata di Piano Geli, popolata da circa 7 mila persone, dove, tra abusivismo, mancanza di servizi primari, la tragedia è sempre dietro l’angolo.



