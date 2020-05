Coronavirus, da domani al via una vasta operazione di sanificazione del territorio

Gli interventi dopo l’accordo con la Regione. Prima tappa la frazione di Grisì

MONREALE, 5 maggio – Prenderà il via domani, partendo dalla frazione di Grisì, dopo la stipula di un accordo con il Dipartimento forestale di Palermo, una vasta operazione di sanificazione di tutto il territorio comunale. Ne danno notizia gli assessori ai servizi a Rete Geppino Pupella ed alla Protezione Civile Nicola Taibi.

Gli interventi osserveranno il seguente programma: domani (6 maggio) Grisi, 10 maggio Monreale, Aquino e Pioppo, 13 maggio San Martino e Villaciambra. L’amministrazione Arcidiacono ha espresso un ringraziamento nei confronti del presidente della regione Nello Musumeci e dell’assessore regionale al Territorio ed Ambiente Toto Cordaro per aver messo a disposizione gli uffici per poter offrire questo servizio al Comune di Monreale che continua a portare avanti iniziative per gestire l’emergenza coronavirus.

"Continua la nostra opera di sanificazione del - afferma il sindaco Alberto Arcidiacono - per mettere in sicurezza tutto il territorio. Ringraziamo la Regione siciliana, che ci sta aiutando nella gestione di questo servizio di sanificazione e di proseguire con gli interventi fino al termine dell'emergenza. Andremo avanti cercando di coinvolgere anche i cittadini ai quali abbiamo chiesto attraverso una apposita ordinanza di accelerare i tempi per la pulizia dei terreni e la bonifica delle aree private”.