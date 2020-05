Pioppo, prosegue la distribuzione delle mascherine

Le operazioni si concluderanno venerdì

MONREALE, 6 maggio – Prosegue anche alla scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo, così come nelle altre scuole monrealesi sede di seggio elettorale, la distribuzione delle mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione Civile regionale e distribuite alla popolazione per il tramite dei Comuni.

Oggi è il terzo giorno di distribuzione che avviene in ordine alfabetico:oggi dalla lettera N alla R, domani dalla S alla Z. Venerdì, infine, ultimo giorno di distribuzione, sarà possibile ritirare la mascherina se nei giorni precedenti non vi si è riusciti. Il numero di mascherine è pari a tutti gli abitanti della popolazione.

Il delegato di frazione Giuseppe D’Alcamo tiene a ringraziare tutte le persone impegnate nella distribuzione delle mascherine chirurgiche: gli impiegati comunali, i volontari e il presidente dell’associazione Evergreen, Emanuela Terzo, che sinergicamente si stanno occupando di distribuire a tutti gli abitanti la mascherina. Un ringraziamento va anche al sindaco Alberto Arcidiacono ed alla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi che hanno messo a disposizione i locali della scuola per la distribuzione.