Disabili: intervento dei commercianti, consegnato al Comune un mezzo per il trasporto

Arcidiacono: “Un gesto significativo in questo momento difficile”. LE FOTO

MONREALE, 12 maggio – Un giorno importante per Monreale, che oggi inaugura il mezzo per il trasporto per persone affette da disabilità, offerto dai commercianti locali. La consegna è avvenuta stamattina in piazza Vittorio Emanuele, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, e degli assessori alle Attività produttive Geppino Pupella, ai Servizi Sociali Sandro Russo e alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto.

Nello scorso mese di agosto il comune aveva aderito ad un bando di PMG Italia, società che si è incaricata di finanziare l’iniziativa, ma poi il costo è stato sostenuto materialmente da 25 commercianti monrealesi, che in cambio, otterranno della pubblicità sullo stesso mezzo.

Il primo cittadino si dice soddisfatto per essere riuscito assieme al suo team a rendere possibile questo servizio durante uno stato di necessità come quello attuale ed avere a disposizione un mezzo che possa aiutare le persone con disabilità negli spostamenti.

“Il veicolo – afferma il sindaco – è munito di una pedana di ultima generazione che darà un grande aiuto a tutte le famiglie che ne faranno richiesta”. Arcidiacono, inoltre, tiene a ringraziare il “privato virtuoso” che è stato coinvolto ed ha partecipato attivamente all’iniziativa, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Il sindaco conclude descrivendo l’operazione come un grande momento, significativo e di rilancio sociale per un problema particolare.

Parole di soddisfazione anche quelle del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e dell’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo, che si ritengono soddisfatti per questo grande progetto e tengono inoltre a ringraziare tutti i partecipanti, che hanno preso parte all’iniziativa.