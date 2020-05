Vento di scirocco, brucia la macchia mediterranea a Palermo e provincia

Più di 30 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco

PALERMO, 13 maggio – Da questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale sono impegnati in diverse zone della città di Palermo e in alcuni comuni della provincia per diversi incendi di sterpi e macchia mediterranea che si sono sviluppati in montagna a causa del forte vento di scirocco che in queste ore imperversa in tutta la regione.

Diverse squadre sono impegnate in più fronti a salvaguardia delle abitazioni in via Bronte a Borgo Nuovo e in Viale delle Scienze a Palermo. Altre squadre sono impegnate in tutta la provincia. Si è reso necessario far intervenire squadre da altri comandi in supporto alle squadre di Palermo per le numerose richieste d’intervento in atto. In volo anche un Canadair che sta effettuando i lanci nelle zone impervie della montagna.