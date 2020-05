Scooter travolge un uomo, due feriti in via Biagio Giordano

Coinvolto Tito Lo Coco, 82 anni, ex dipendente del Comune e giocatori di tennis

MONREALE, 22 maggio – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Monreale, intorno alle ore 19, in via Biagio Giordano, nei pressi della caserma del Gruppo Carabinieri, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere stato travolto da uno scooter a bordo del quale viaggiava un rider, che stava effettuando una consegna per conto di un esercizio cittadino.

Ferito, in maniera che dovrà essere valutata più attentamente, Tito Lo Coco, 82 anni, ex dipendente del Comune di Monreale, molto noto in paese per i suoi lunghi trascorsi da sportivo come giocatore di tennis.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove è tutt’ora ricoverato ed ha riportato delle fratture multiple ed un trauma cranico. Il fattorino è rimasto ferito lievemente, fortunatamente senza conseguenze significative.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Monreale, che ha effettuato i rileivi di rito ed i carabinieri di Monreale