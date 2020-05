Incendio in via Baronio Manfredi, intervengono i Vigili del Fuoco

Un corto circuito elettrico la causa del rogo

MONREALE, 26 maggio – Un incendio è divampato oggi pomeriggio sul terrazzo di un appartamento di via Baronio Manfredi, all’altezza del civico 10/A. Sconosciute, in un primo momento, le cause del rogo. Sembra, però sia stato un corto circuito elettrico.

Sul posto si sono portate prontamente tre camionette dei vigili del fuoco, chiamate dalla donna che abita in quell’appartamento. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno appreso che le fiamme si sono propagate all’interno di uno dei balconi dell’edificio. La proprietaria, non è stata in grado di spiegare l’esatta origine dell’incendio, forse per delle foglie secche, affermando di essere comunque riuscita ad avere ragione delle fiamme con dei secchi d’acqua.

Da una successiva disamina da parte dei vigili del fuoco, si sarebbe appurato che l’incendio sarebbe scoppiato a causa di un’avaria dell’impianto elettrico, che avrebbe causato il propagarsi del rogo, poi, fortunatamente, domato dalla stessa inquilina della casa.

Ad essere danneggiati dei mobili da giardino che era posizionati nel terrazzo, parzialmente danneggiata pure una persiana.