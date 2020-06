Mezzi pesanti che passano da Pioppo, un tavolo tecnico potrebbe risolvere la questione

L’Anas ha effettuato le verifiche, adesso se ne parlerà pure con la Provincia

MONREALE, 16 giugno – Potrebbe arrivare ad una svolta il problema dei mezzi pesanti che attraversano la frazione di Pioppo, appesantendo notevolmente il traffico veicolare con notevole pregiudizio per la vivibilità quotidiana.

Il problema è stato discusso ieri sera nel corso della seduta consiliare nella quale la questione è stata sollevata da Pippo Lo Coco, capogruppo di Alternativa Civica. All’interrogazione posta dal consigliere di opposizione ha risposto il sindaco Alberto Arcidiacono, affermando che nei prossimi giorni si aprirà un tavolo tecnico allargato all’Anas ed alla Provincia.

Il vertice, dopo le interlocuzioni avvenute tra il Comune e l’Anas, potrebbe portare a deviare i mezzi pesanti sulla Palermo Sciacca, facendo in modo che questi escano a Giacalone, se nella loro marcia c’è la prosecuzione in direzione Partinico, bypassando pertanto la frazione. In pratica, da Pioppo transiterebbero solo i mezzi pesanti obbligati ad andare proprio nella frazione stessa.

“Ho avuto un colloquio con Valerio Mele, direttore dell’Anas – ha riferito in aula il primo cittadino – dal quale è emersa la possibilità di superare il problema. L’Anas ha effettuato le opportune verifiche, ma adesso sarà necessario allargare il tavolo alla provincia”.