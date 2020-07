Fiamme sopra Pezzingoli, paura per terreni e case

Presente un mezzo dei Vigili del Fuoco

MONREALE, 25 luglio – Un incendio di matrice molto probabilmente dolosa è divampato nella zona di Miccini, sopra Pezzingoli, aggredendo terreni caratterizzati da macchia mediterranea, ma coltivati anche ad ulivi, e mettendo a rischio pure qualche abitazione che sorge nei pressi.

Sul posto si è portato un mezzo dei vigili del fuoco, che al momento non ha avuto la necessità di intervenire, pronto a farlo però, se la situazione dovesse degenerare. Preoccupazione fra i residenti, tra cui pure qualche persona anziana, per le fiamme che, soprattutto se il vento dovesse spingere in direzione diversa metterebbe a serio rischio terreni coltivati, ma anche abitazioni.

