Avvio dell’anno scolastico senza il servizio igienico sanitario? La preoccupazione arriva dall’opposizione

Arcidiacono: “Le vostre perplessità sono anche le nostre, necessario unire le forze”

MONREALE, 28 luglio – Tra le questioni affrontate durante la seduta consiliare odierna, come anticipato nell’ordine del giorno, quella del servizio igienico sanitario nelle scuole. Ad esprimere le proprie perplessità dal fronte dell’opposizione, il consigliere Mimmo Vittorino, che ha manifestato le proprie preoccupazioni sul possibile mancato servizio all’avvio del nuovo anno scolastico: pronta la risposta del sindaco Alberto Arcidiacono.

È possibile far partire il servizio entro il 14 settembre? Questo il quesito posto alla giunta comunale da parte del consigliere Vittorino, dopo l’incontro tra il sindaco Arcidiacono e l’assessore regionale Antonio Scavone il 14 luglio “in assenza – sottolinea Vittorino – di una rispettiva delegazione”. A replicare sulle perplessità del consigliere, il sindaco Arcidiacono: “Le vostre perplessità sono anche le nostre – ha affermato il primo cittadino – e sono d’accordo, accogliendo l’espressione del consigliere Vittorino, sulla necessità di unire tutte le forza in merito ad una questione insidiosa. Entrambi gli assessori delegati – Russo e Giannetto, ndr – stanno studiando in tavoli separati l’evolversi dei lavori prodotti sui tavoli regionali e il prossimo passo sarà quello di richiedere nuovamente un incontro con gli assessori regionali Scavone e Lagalla”.