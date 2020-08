Monreale, quasi due milioni di euro per il quartiere Ciambra

Arcidiacono e Intravaia: “Grazie al governo regionale il nostro centro storico torna a splendere”

MONREALE, 6 agosto – Un altro quartiere storico di Monreale tornerà ai suoi antichi fasti, grazie ad un finanziamento da un milione e 800 mila euro. Questa volta, sarà oggetto di un cospicuo intervento di recupero e riqualificazione il quartiere Ciambra, il più antico della cittadina normanna.

Il Governo regionale, questa mattina, ha varato diversi provvedimenti, fra cui la delibera che dà il via libera all’intervento che include anche le vie Cappuccini e Arcivescovado. I lavori prevedono il rifacimento degli impianti fognati ed idrici, la pavimentazione e l’illuminazione. “La Ciambra è il quartiere più antico di Monreale - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - dove è sorta la prima comunità cristiana al servizio del re normanno Guglielmo lI durante l’edificazione del complesso abbaziale .Questo finanziamento ci consentirà di recuperare interamente questa parte importantissima per il rilancio turistico e culturale e per i cittadini che potranno godere di spazi riqualificati. Ringrazio la Regione per averci finanziato questa importante opera e tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione “.



“Una splendida notizia – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia – per Monreale. L’impegno del Governo regionale nei confronti del nostro territorio sta recuperando anni di ritardi e trascuratezze. Un ringraziamento particolare va, oltre che al presidente Nello Musumeci, all'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che ha sostenuto con convinzione l'intervento. Il decoro urbano e dei centri storici, su cui hanno investito il presidente della Regione e l’intera giunta, diventano per noi occasione di sviluppo e valorizzazione di tutto il tessuto che gravita intorno al duomo e al chiostro, beni Unesco. Una svolta nella nostra economia può derivare soltanto da un completo coinvolgimento del territorio e dei quartieri storici.” “Rivolgo un sentito ringraziamento- conclude Arcidiacono - al governo regionale per la sensibilità mostrata nei confronti del nostro territorio e per la condivisione di un percorso di crescita che porterà nuovamente Monreale al centro dell’area mediterranea”.