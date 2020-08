Sarà un Ferragosto torrido: allerta arancione dalla Protezione Civile

Punte di 38 gradi. Attenzione al richio incendi livello 2

PALERMO, 14 agosto – Sarà un Ferragosto torrido quello che ci apprestiamo a vivere, in cui le temperature saliranno fino a sfiorare i 40 gradi e dovrebbero restare tali per tutto il weekend, periodo durante il quale sarà elevato pure il rischio incendi.

La Protezione Civile regionale, infatti, ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 14 e 15 agosto che prevede, per l'area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, in aumento le temperature massime percepite che si prevede saranno fino a 36 gradi per il 14 agosto e fino a 38 gradi per il 15 agosto. Valori analoghi per domenica 16 e lunedì 17 quando la temperatura prevista dovrebbe toccare picchi di 38 e 37°.

L’attenzione maggiore, ovviamente, sarà destinata alle persone anziane, per le quali più pesanti sono gli effetti del grande caldo.