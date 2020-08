Fiamme a Pioppo, paura per le case

Aggredita la zona di via Esterna Renda. LE FOTO

MONREALE, 17 agosto – Un incendio di natura quasi sicuramente dolosa è divampato a Pioppo, subito dopo l’uscita del centro abitato, lato monte, precisamente in via Esterna Renda, aggredendo vegetazione incolta sul versante della montagna, ma soprattutto mettendo a repentaglio alcune case.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, per proteggere i residenti da eventuali pericoli per le loro abitazioni, alcune delle quali col tetto di legno. Presenti pure gli uomini della Forestale, quelli della Protezione Civile del Comune ed i carabinieri della stazione locale.

Richiesto pure l’intervento di una canadair. Al momento le fiamme spingono alla sommità della montagna verso il basso, quindi in direzione delle abitazioni, favorite dal vento che le accompagna verso quella direzione. Prezioso pure l’apporto di alcuni cittadini residenti che si sono riversati in strada per dare una mano agli addetti ai lavori ed agevolare le operazioni di spegnimento.