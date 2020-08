Volontari in azione: bonificato anche l'abbeveratoio

Dentro e tutto intorno alla vasca innumerevoli rifiuti ora smaltiti. LE FOTO

MONREALE, 21 agosto – ''Basta Crederci'' lo dice il nome stesso dell'associazione di volontari che anche stamane si sono adoperati nella sagace opera di bonifica dello spazio pubblico dell'abbeveratoio. Certo è, però, che talvolta - per far sì che tutto, dopo l'intervento continui ad andare per il verso giusto - c'è bisogno di qualche sforzo in più.

Magari anche una leggera spruzzata di senso civico, che male di sicuro non fa. Perché se l'intervento dei ragazzi col gilet giallo oggi ha finalmente ridato lustro a un luogo iconico della nostra cittadina, è altrettanto vero che le condizioni in cui la vasca e tutto ciò che intorno ad essa si osserva erano pressoché allarmanti.

Tralasciando il fogliame spontaneo, ciò che salta all'occhio sono i rifiuti di diversa natura che assediavano - come detto - non soltanto la vasca ma anche gli spazi limitrofi, luoghi di ritrovo serale e (perché no?) magari anche di qualche spuntino o cene in grade stile che plachino la fame giovanile. Cartoni di pizza, lattine, bottiglie e quan'altro è stato accumulato e opportunamente smaltito. In seguito - grazie al cloro fornito da Enzo Granà e Francesco Lanza - i volontari sono passati all'igienizzazione della vasca, operando con il supporto degli strumenti loro concessi da Ninni Di Salvo di "Villa e Giardini". All'atto della bonifica - fortemente voluta dall'amministrazione - erano presenti anche Giovanni Terranova e Piero Faraci, coordinatori l'uno del gruppo palermitano di Basta Crederci, l'altro di quello monrealese.